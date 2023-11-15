شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى: الجماهير سر تألق أى منتخب وأتمنى امتلاء المدرجات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى ونادى أرسنال الإنجليزي، أن تواجد الجماهير في المدرجات نقطة قوة لأى منتخب أو فريق في العالم.

وقال الننى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر وجيبوتى المقرر لها غدا الخميس في تصفيات كأس العالم، أنه يتمنى امتلاء مدرجات استاد القاهرة غدا بالجماهير المصرية لمؤازرة الفراعنة أمام جيبوتى وهو ما يزيد من قوة المنتخب أمام أي منافس.

أضاف الننى: "حضور الجماهير في المدرجات نقطة قوة كبيرة جدا لأى منتخب..ونفسي جماهير منتخب مصر ترجع وتملئ المدرجات من تانى..كلنا بنحب البلد ومنتخب مصر أكيد هو الأساس بالنسبة لينا كلنا".

فى سياق متصل، يختتم منتخب مصر، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة جيبوتى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

يلتقى المنتخب الوطنى الأول فى السادسة مساء غد الخميس، مع منتخب جيبوتى على استاد القاهرة الدولى، فى بداية مشواره فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

تذاع مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى على قناة أون تايم سبورت بعد حصولها على حقوق نقل مباريات الفراعنة فى تصفيات المونديال خارج وداخل مصر.

ويسعى الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال المقبل، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالى..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.