مهاجم شارلروا البلجيكي يقترب من الأهلي ويحسم موقف الأجانب

ياسر رشاد - القاهرة - يمتلك الجهاز الفني بالنادي الأهلي عددًا من الأسماء الجديدة لدعم خط الهجوم في الميركاتو الشتوي المقبل، ولتعويض موديست وصلاح محسن حيث ظهر الثنائي بمستوى متواضع في الفترة الأخيره.

مهاجم شارلروا البلجيكي يقترب من الأهلي

ومن بين الأسماء المعروضة على الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر هو اللاعب عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي الفلسطيني الجنسية، والذي يتوقع أن يحل ازمة الهجوم في الفريق بسبب مستواه الجيد.

يمتلك الأهلي في قائمة الأجانب كل من التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والجنوب إفريقي بيرسي تاو والمغربي رضا سليم، والفرنسي أنتوني موديست القريب من الرحيل، فضلًا عن وجود أحمد القندوسي معارًا لنادي سيراميكا كليوباترا ودخل مكانه موديست.

في حال نجاح النادي الأهلي في حسم صفقة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم فريق شارلروا البلجيكي، فلن يأخذ مقعدًا في قائمة اللاعبين الأجانب بسبب معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي، ولن يكون هناك أي عائق حول هذا الأمر.

أرقام عدي الدباغ مهاجم الأهلي المحتمل

ويبلغ عدي الدباغ لاعب نادي شارلروا من العمر 24 عاما، ولعب مع فريقه البلجيكي في 180 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 90 هدفًا، وفي الموسم الحالي لعب النجم الفلسطيني في 4 مواجهات سجل خلالها 3 أهداف.