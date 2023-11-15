اخبار الرياضه

أشرف صبحي يصل المؤتمر الصحفي الخاص بحقوق بث مباريات منتخب مصر "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل حقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهد المؤتمر وصول الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نجوم كرة القدم.

لحظة وصول أشرف صبحي

 

 

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي مساء غد الخميس في افتتاحية تصفيات  كأس العالم 2026.

 

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في  تصفيات كأس العالم 

تبدأ مباراة منتخب مصر وجيبوتي مساء غد الخميس ١٦ من شهر من نوفمبر ٢٠٢٣ من الشهر الجاري في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة،  و٧مساء بتوقيت المملكة العربية ،  ٨ مساء بتوقيت الإمارات.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا