إضراب لاعبي بيرسبوليس عن التدريبات قبل مواجهة النصر

ياسر رشاد - القاهرة - غاب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني جميعًا، عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، في إطار الاستعداد لمواجهة نادي النصر بدوري أبطال آسيا الموسم الحالي 2023- 2024.

إضراب لاعبي بيرسبوليس عن تدريبات اليوم

أكدت الصحف الإيرانية اليوم أن لاعبي نادي بيرسبوليس الإيراني قاموا بالغياب جميعًا عن المران الجماعي اليوم، بسبب عدم الحصول على رواتبهم المتأخرة بالأشهر الماضية.

يستعد الفريق الأول بنادي بيرسشبوليس لمواجهة مهمة للغاية أمام نادي النصر السعودي، والمقرر لها يوم الاثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

يحتل النصر المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة بدوري الأبطال برصيد 12 نقطة، ويأتي نادي بيرسبوليس في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويتاج للفوز في المواجهتين أو التعادل في لقاء والفوز في الآخر.