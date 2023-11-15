منتخب مصر يختتم تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - انهي منتخب مصر تدريباته الجماعية لمباراة جيبوتي في افتتاحية دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

اقرأ أيضا

خاض منتخب مصر الوطني تدريباته الجماعية على ستاد القاهرة ضمن افتتاحية تصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026.

عقد فيتوريا جلسه مع اللاعبين قبل مران المنتخب طالبهم بالتركيز وعدم الاستهتار بلقاء جيبوتي.

وخاض اللاعبين تدريبات فنية وبدنية في المران الختامي لقاء جيبوتي.

وفتح البرتغالي فيتوريا المران الختامي لوسائل الإعلام لمدة ربع ساعة .

قائمه منتخب مصر

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي مساء غد الخميس في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تبدأ مباراة منتخب مصر وجيبوتي مساء غد الخميس ١٦ من شهر من نوفمبر ٢٠٢٣ من الشهر الجاري في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و٧مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨ مساء بتوقيت الإمارات.

قائمه منتخب مصر

محمد الشناوي

محمد صبحي

أحمد الشناوي

محمد هاني

عمر كمال

علي جبر

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

رامي ربيعة

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

محمد النني

أمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمود حمادة

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

مصطفي محمد

محمد شريف

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

حسين الشحات