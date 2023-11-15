ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس العالم تحت 17 عام المقامة في دولة إندونيسيا، وذلك بمواجهات المجموعات الخامسة والسادسة، ونعرض لكم في التقرير التالي نتائج مباريات اليوم في مونديال الشباب.

تقام منافسات كأس العالم تحت 17 عام في دولة إندونيسيا، والتي تسكون خلال من يوم 10 لشهر نوفمبر الجاري وحتى يوم 2 من ديسمبر المقبل بالعام الجاري 2023.

نتائج مباريات اليوم في كاس العالم تحت 17 عام

حسم منتخب فرنسا تأهلة للدور المقبل من مسابقة كاس العالم تحت 17 عام بعدما فاز على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، ليصل إلى 6 نقاط في المركز الاول بالتساوي مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الذي حقق الانتصار على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما حسم منتخب ألمانيا تأهله عن المجموعة السادسة والاخيره بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثية مقابل هدف وحيد، على أن يتم تأجيل تأهل منتخب المكسيك حتى الجولة المقبلة بعدما تعادل اليوم مع فنزويلا ليمتلك نقطة وحيدة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن فنزويلا صاحب المركز الثاني.