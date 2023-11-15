حقيقة مشاركة نادي النصر السعودي في دوري أبطال اوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - تجددت في الساعات الأخيرة الماضية أنباء تفيد بمشاركة نادي النصر في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة موسم 2024-2025، وذلك بعد قرار زيادة أندية المسابقة بواقع 4 فرق إضافية.

جاء تبرير مشاركة النصر في مسابقة دوري أبطال أوروبا لشعبيته الواسعة في العالم رغم كونه فريقًا سعوديًّا.

حقيقة مشاركة نادي النصر السعودي في دوري أبطال أوروبا:

نفى الاتحاد الأوروبي في بيان سابق حيث المرة الأولى التي تجددت فيها فكرة مشاركة النصر في دوري أبطال أوروبا، تلك الأنباء المنتشرة، مؤكدين أنه من الصعب مشاركة فريق من خارج القارة في المسابقة.

عن النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لم يتلقَ أي خطاب حول مشاركة أصفر الرياض في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يبقى السؤال المطروح هو من الفريق الذي سيوافق على ترك مقعده ليشارك نادي النصر بدلًا منه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن يشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 36 فريقًا بدلًا من 32، على أن تكون المنافسات من خلال مجموعة واحدة تضم جميع الأندية، على أن يلعب كل فريق قي الدور الأول 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين 4 منها على ملعبه والأخرى خارج ملعبه، على أن تتأهل الأندية الـ8 الأولى إلى مرحلة خروج المغلوب، على أن تلعب باقي أندية المجموعة من المركز الـ9 وحتى الـ24 في مباريات فاصلة (ذهاب وإياب) يتأهل الفائز فيها لدور الـ16 من المسابقة.