حقيقة رحيل ساني إلى ليفربول.. بايرن ميونخ يحسم الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - حسم نادي بايرن ميونخ الألماني حقيقة رحيل لاعبه ليروي ساني خلال الفترة المقبلة، والانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزي.

حيث من المقرر أن ينتهي عقد ساني مع بايرن ميونخ، بنهاية الموسم المقبل، وأثيرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن نية ليفربول لضمه، تحسبًا لرحيل النجم الدولي المصري محمد صلاح.

بايرن ميونخ ينفي أنباء رحيل ساني إلي ليفربول:

نفى كريستوف فروند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ تلك الأنباء، وأكد عن تمسك فريقه بلاعبه الألماني ليروي ساني بعد أنباء عن رحيله عن الفريق.

وقال فروند، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "التقارير بشأن عدم رغبتنا في إجراء محادثات لتجديد عقد ليروي ساني وهمية وغير صحيحة".

وأضاف:" ليروي ساني يقدم أفضل أداء له مع فريق بايرن ميونخ منذ انضمامه للفريق، إنه أحد اللاعبين الذين نريد أن نبني عليهم مستقبل الفريق".

وشدد:" لا توجد لدينا أي نيه مطلقة في التخلي عن ساني".وانضم ساني لصفوف بايرن ميونخ، في صيف 2020، قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

أرقام ساني مع بايرن ميونخ:

يُذكر أن سان انتقل لصفوف بايرن ميونخ قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض ساني 151 مباراة بجميع المسابقات مع فريق بايرن ميونيخ حيث سجل 47 هدفًا وصنع 44 آخرين.