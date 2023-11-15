حقيقة طلب فيتوريا الإطلاع على تحقيق الزمالك مع فتوح

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن حقيقة طلبه الإطلاع على تحقيق الزمالك مع فتوح، وذلك بسبب الأزمة القائمة بين اللاعب وناديه لما بدر منه قبل مواجهة زد بالدوري المصري في الجولة السادسة.

وكان نادي الزمالك قد قرر معاقبة الثنائي أحمد فتوح والحارس محمد صبحي بتجميدهم وعرضهم للبيع مع خصم جزء كبير من مستحاقتهم.

وخضع الثنائي للتحقيق في نادي الزمالك وقرر مجلس الإدارة بعدها إستمرار إيقافهم لمدة شهر رغم تواجدهم مع المنتخب في المعسكر الحالي.

وأجاب فيتوريا عن سؤال حول حقيقة طلب الإطلاع على تحقيق الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي وقال :"لا أتحدث عن الشائعات".

أضاف: "تعرفوني جيدًأ أنا اتصالاتي محددوة جدًا وأركز على اللاعبين الموجودين معي في المعسكر لتحقيق الهدوء المطلوب".

وواصل: "منذ بداية المعسكر أركز مع اللاعبين وأخلق بيئة من الهدوء لمساعدة اللاعبين وإنجاح المعسكر، واللاعبان حاضران معنا، ولو رأيت أن الظروف تسمح بمشاركتهما في المباراة سأفعل ذلك، أما ما تردد عن طلب الاطلاع على التحقيقات هذا ليس أسلوبي تمامًا".

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره جيبوتي في تمام السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، مذاعًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1 التي أعلنت حصولها على حق بث المباراة ، وباقي مواجهات مصر بالمجموعة.