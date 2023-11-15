فيتوريا: أعرف شيكابالا من سبورتنج لشبونة وهذا سبب عدم ضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المنتخب وعدم انضمام شيكابالا.

قال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جيبوتي: "نعلم أن محمد صلاح من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وعندما يكون هناك رقابة على لاعب مميز ستكون الرقابة أقل في مركز آخر، مما يتيح التسجيل في أي لحظة".

أضاف: "يقدر اللاعبون المساحات التي تظهر عندما يراقب الخصم مركز معين ولدينا لاعبين مميزين في خط الهجوم يمكنهم التسجيل في أي لحظة".

واصل: "نعطي بعض اللاعبين الحرية في التحرك للأمام، ويكون عليهم واجب خلال سير المباراة".

اختتم فيتوريا: "شيكابالا لاعب جيد وأعرفه منذ أن كان في سبورتنج لشبونة، لكن هدفي في المنتخب الهبوط بمعدل أعمار اللاعبين".

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره جيبوتي، في السادسة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

حصيلة لا تعكس الواقع.. ماذا قدّم منتخب مصر في تصفيات المونديال؟

قائمة وجدول مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة شمال افريقيا

فيتوريا يضع اللمسات النهائية على خطة المنتخب لمواجهة جيبوتي