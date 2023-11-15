محمد النني: مواجهة جيبوتي رسالة للخصوم.. وهذا طلبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد النني لاعب المنتخب الوطني، ونجم فريق الأرسنال الإنجليزي عن مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق مباراة مصر وجيوتي غدا الخميس، في السادسة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026.

قال محمد النني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد هامة، لأنها بداية المشوار والتي ستعطينا دفعة قوية لما هو قادم، ونريد إخبار الخصوم أيضًا أننا سنقوم بما في وسعنا للوصول إلى كأس العالم لتحقيق حلم المصريين".

أضاف: "عندما نذهب إلى الجزائر أو أي دولة أفريقية نجد الملعب ممتلئ بالجمهور، وليس من الجيد أن نلعب مباريتنا في مصر بدون وجود عدد كبير من الجمهور".

وأتم تصريحاته: "نحن نحصل على القوة من الجمهور ونتمنى امتلاء الملعب، ولكي يرى الجميع القوة الحقيقية للمنتخب".

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