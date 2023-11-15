"مركز صادم لرونالدو وميسي يتفوق".. قائمة الـ 20 لاعبا الأكثر قيمة تسويقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تصدر ميسي قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية من سن 34 عاما فيما فوق، حيث تواجد كريستيانو رونالدو لاعب النصر في المركز الثالث متساويا مع زميله في الدوري السعودي كريم بنزيما. وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وشهدت القائمة أيضا وجود بعض نجوم العالم، أمثال مانويل نوير وليفاندوفسكي، بالإضافة إلى لوكا مودريتش وأنخيل دي ماريا لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية من سن 34 عاما فيما فوق، والتي تشهد 20 لاعبا:

1.ليونيل ميسي (إنتر ميامي) - 36 عاما - 35 مليون يورو

2.روبيرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 35 عاما - 30 مليون يورو

3.كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) - 38 عاما - 15 مليون يورو

4.كريم بنزيما (اتحاد جدة) - 35 عاما - 15 مليون يورو

5.توماس مولر (بايرن ميونخ) - 34 عاما - 12 مليون يورو

6.لوكا مودريتش (ريال مدريد) - 38 عاما - 10 مليون يورو

7.أنخيل دي ماريا (بنفيكا) - 35 عاما - 8 مليون يورو

8.ماركو رويس (بوروسيا دورتموند) - 34 عاما - 7 مليون يورو

9.مخيتاريان (إنتر ميلان) - 34 عاما - 6 مليون يورو

10.هوميلز (بوروسيا دورتموند) - 34 عاما -6 مليون يورو

11.تاديتش (فناربخشة) - 34 عاما - 5.5 مليون يورو

12.جاي (إيفرتون) - 34 عاما - 5 مليون يورو

13.أزبيليكويتا (أتلتيكو مدريد) - 34 عاما - 5 مليون يورو

14.أرناتوفيتش (إنتر ميلان) - 34 عاما - 5 مليون يورو

15.تشوبو موتينج (بايرن ميونخ) - 34 عاما - 5 مليون يورو

16.فيتسيل (أتلتيكو مدريد) - 34 عاما - 5 مليون يورو

17.يان سومير (إنتر ميلان) - 34 عاما - 5 مليون يورو

18.روي باتريسيو (روما) - 35 عاما - 5 مليون يورو

19.أسباس (سيلتا فيجو) - 36 عاما - 5 مليون يورو

20.مانويل نوير (بايرن ميونخ) - 37 عاما - 5 مليون يورو

ومن المثير للاهتمام أنه لا يوجد أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن العشرة الأوائل، عدا اللاعب إدريسا جاي لاعب إيفرتون بقيمة 5 ملايين يورو، فمن الممكن أن يكون سبب هذا هو اعتماد أندية الدوري الأقوى في العالم على اللاعبين الشباب أصحاب المستوى الرفيع.

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