المونيكو".. ما علاقة مدرب الاتحاد المقبل بالدمية تشاكي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اقترن اسم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو باتحاد جدة السعودي، إذ كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التغريدات "إكس": "سيوقع مارسيلو جاياردو للاتحاد بعقد ساري حتى يونيو 2025، وسيتضمن أيضًا خيار التمديد لمدة 18 شهرًا أخرى، حتى يونيو 2027".

يلقب مدرب اتحاد جدة السعودي المرتقب بـ "المونيكو" وتعني الدمية نسبة إلى الدمية تشاكي نظراً إلى الشبه بينهما.

يذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي أعلن إقالة البرتغالي نونو سانتو، عقب النتائج السيئة المتتالية للزعيم.

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