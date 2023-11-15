على رأسهم محمود وادي.. قائمة منتخب فلسطين لتصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قائمة المنتخب لمباراتي لبنان وأستراليا خلال شهر نوفمبر الجاري، في تصفيات كأس العالم 2026.

شهدت قائمة منتخب فلسطين وجود محمود وادي لاعب المقاولون العرب، وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة (جبل المكبر)، نعيم أبو عكر (شباب الظاهرية)، عمرو قدروة (لاندسكرونا السويدي)، عبد الهادي ياسين (بني سخنين).

الدفاع: مصعب بطاط (شباب الظاهرية)، موسى فيراوي (هلال القدس)، محمد خليل (هلال القدس)، سامر جندي (هلال القدس)، كاميلو سالدانا (يونيون سان فيليبي التشيلي)، المهدي عيسى (جلال المكبر)، محمد صالح (لاعب حر)، ياسر حمد (نورثإيست يونايتد الهندي)، ميشيل تيرمانيني (كاظمة الكويتي).

الوسط: محمد يامين (جبل المكبر)، محمد باسم (بالي يوناتيد الإندونيسي)، عدي خروب (هلال القدس)، محمود أبو وردة (مركز بلاطة)، جوناثان زوريلا (لاعب حر)، إسلام بطران (لاعب حر)، علاء الدين حسن (بني سخنين)

الهجوم: صالح شحادة (كرينيس السويسري)، تامر صيام (بارتشوب التايلاندي)، محمود وادي (المقاولون العرب)، عطاء جابر (نيفتشي باكو الأذربيجاني)، زيد قنبر (جبل المكبر)، عدي الدباغ (شارلروه البلجيكي)

يستعد منتخب فلسطين لمواجهة لبنان يوم 16 نوفمبر في الإمارات، ثم أستراليا يوم 21 نوفمبر في الكويت.

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