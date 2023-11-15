تردد القناة الناقلة لمباراة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي غدا الخميس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

وأعلنت قناة أون تايم سبورت شراء حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم 2026، وستنقل مباراة غدا ضد جيبوتي على الهواء مباشرة.

وجاء تردد قناة on time sport كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

الجودة: HD

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

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