أشرف صبحى: أشكر الشركة المتحدة على توفير الخدمات الرياضية للجمهور المصرى

القاهرة - سامية سيد - قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب المجهود الكبير الذى تقدمة للجمهور المصرى.

وأضاف أشرف صبحى، أن تعاون الشريكات الراعية مع الشركة المتحدة و الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر بشكل كبير على جميع المنتخبات الوطنية المختلفه من توفير احتياجات لهم وهذا الأمر ظهر ايضا بنقل جميع الأحداث المهمة عبر القنوات التلفزيونية.

وأقيم عصر اليوم، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بين الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.