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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: أشكر الشركة المتحدة على توفير الخدمات الرياضية للجمهور المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مسئولى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب المجهود الكبير الذى تقدمة للجمهور المصرى.
وأضاف أشرف صبحى، أن تعاون الشريكات الراعية مع الشركة المتحدة و الاتحاد المصرى لكرة القدم ظهر بشكل كبير على جميع المنتخبات الوطنية المختلفه من توفير احتياجات لهم وهذا الأمر ظهر ايضا بنقل جميع الأحداث المهمة عبر القنوات التلفزيونية.
وأقيم عصر اليوم، الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بين الشركة المتحدة ومجموعة قنوات أون تايم سبورت بأحد فنادق الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر للإعلان عن تفاصيل حصول قنوات اون تايم سبورت على حقوق نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.
ونجح قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وحصلت قنوات أون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه، على شاشاتها. كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الإفريقية في باقي مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.
أحمد حسن في مؤتمر المتحدة
أحمد يحيى في مؤتمر أون تايم
أسامة الشيخ في مؤتمر أون والمتحدة
أشرف صبحي في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
أشرف صبحي وطارق يحيى في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
جانب من حضور مؤتمر المتحدة
جمال علام في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
جمال علام وهيثم عبد العظيم في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
سيف الوزيري في مؤتمر أون تايم
عمرو الفقي في مؤتمر أون تايم
عمرو الفقي في مؤتمر نقل مباريات منتخب مصر (3)
عمرو الفقي يتحدث في مؤتمر نقل مباريات منتخب مصر
فعاليات مؤتمر المتحدة وأون تايم
أشرف سالمان رئيس المتحدة في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
أشرف سالمان رئيس المتحدة
أشرف سالمان في مؤتمر المتحدة
منتصر النبراواي وكريم حسن شحاتة
مؤتمر المتحدة لبث مباريات المنتخب
مؤتمر المتحدة لنقل مباريات المنتخب
مؤتمر المتحدة وأون تايم
مؤتمر المتحدة وأون
مؤتمر أون والمتحدة لنقل مباريات المنتخب
مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
مؤتمر نقل مباريات منتخب مصر
ميريهان عمرو في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
هيثم عبد العظيم رئيس شركة أورا في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر
وزير الرياضة في المؤتمر
وزير الرياضة في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر (1)
وزير الرياضة في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر (2)
وزير الرياضة في مؤتمر بث مباريات منتخب مصر (3)
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