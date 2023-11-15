شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر للشباب مع نظيره الليبي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء فى افتتاح مشواره ببطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس .

سجل معتز محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 31 ولكن تم إلغائه من الحكم بداعي وجود خطأ لصالح مرمى المنتخب الليبي.

فيما سجل مروان الزقوزي هدف التقدم لمنتخب ليبيا في الدقيقة 32 من خطأ دفاعي ودربكة من دفاع منتخب مصر داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لاعب ليبيا بيمناه على يمين حارس منتخب مصر.

ورغم محاولات منتخب مصر للشباب الكثيرة على مرمى منتخب ليبيا ولكن بدون جدوى وينتهي الشوط بتقدم المنتخب الليبي بهدف نظيف.

واستمر المنتخب المصري في البحث عن تسجيل هدف التعادل طوال الشوط الثاني، واستحوذ على مجريات اللعب تماما، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى ليبيا، قبل أن ينجح محمد زعلوك في تسجيل هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعدما شارك بديلا خلال الشوط الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

وجاء تشكيل المنتخب المصري كالتالي:

عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، محمد سمير ، معتز محمد ، احمد محمد زكي ، كريم ربيعه ، احمد خالد جمعة ، عبد الرحمن خالد ، حسن أبو المعاطي ، عمر خضر ، محمد السيد ، مروان محمود.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر، وتستضيف تونس بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا خلال شهر نوفمبر الحالي، والتي تسعى من خلالها المنتخبات للاستعداد لتصفيات كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

وكان المنتخب التونسي كان من حقق لقب البطولة الماضية، ولكن هذه النسخة من المتوقع أن تكون المسابقة أقوى مع أجيال مميزة للغاية في المغرب ومصر تحديدًا.