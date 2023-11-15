شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامجا تدريبيا خاص لبعض لاعبى الأهلي خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي تحديد برنامجا تدريبيا لعدد من اللاعبين، بحيث يؤدون تدريبات بدنية خلال فترة الأجازة التي يحصل عليها الفريق وتنتهي يوم السبت المقبل، سواء في المنزل أو خارج النادي والالتزام بالبرنامج التدريبي المحدد.

وحدد أندرياس أندويا مخطط أحمال الأهلي برنامج تدريبي لعدد من اللاعبين خاصة البدلاء الذين لا يشاركون بشكل مستمر من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، ويشمل النظام أن يحصل هؤلاء اللاعبين على أجازة سلبية لمدة ٣ أو ٤ ايام بدون خوض تدريبات وبعد ذلك يؤدون برنامج تدريبي خاص على فترتين صباحا ومساءا وتم إرسال هذه التدريبات للاعبين قبل منحهم الأجازة عبر "جروب الواتساب" الخاص بالفريق الأحمر.

جاء قرار الجهاز الفني بخوض اللاعبين تدريبات بدنية من المنزل، من أجل كسر روتين التدريب اليومي في النادي واعطاء وقت لالتقاط الأنفاس والابتعاد عن الضغوط.

ورفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة الاستعجال في تقييم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر، أو التفكير في رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات بسبب المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه منذ قدومه للأهلي، بداعي أن اللاعب لم يحصل على الفرصة الكافية مع الفريق الأحمر أو الانسجام مع باقي زملائه.

ويرى كولر أن موديست لاعب كبير وفكرة تقييمه والتفكير في فسخ عقده في يناير المقبل أمر مرفوض، لأن اللاعب يحتاج إلى رفع لياقته البدنية وهو ما سيحدث مع حصوله على عدد كبير من المباريات، قبل أن يتم الحكم عليه بشكل كامل، لاسيما وأنه كان من اللاعبين المميزين في الدوري الألماني.

ويرى الجهاز الفني للأهلي أن موديست بدأ في التحسن وإظهار جزء ولو بسيط من قدراته بفضل الاستمرارية في المشاركة خاصة في مباراتي المقاولون العرب والجونة، بعكس الحال الذي كان عليه في بداية مشواره مع الأهلي.

وأنتقل موديست من للأهلي الصيف الجاري في صفقة انتقال حُر بعد إنتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.