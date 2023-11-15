شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يراقب مواهب "المظاليم" استعداداً للميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسؤولو مودرن فيوتشر، ملف الميركاتو الشتوي مبكراً بحثاً عن تدعيمات قوية قبل فتح باب القيد يناير المقبل، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بأقوى العناصر التي يمكن أن تحقق طلبات الجهاز الفني في دوري Nile، أو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

واتجهت أنظار مسؤولو مودرن فيوتشر إلى دوري المحترفين "المظاليم"، وذلك بحثاً عن مواهب جديدة لضمها إلى الفريق، بأسعار في المتناول في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين بمسابقة الدوري العام.

وشكل مودرن فيوتشر فريقاً من الكشافين، للبحث عن المواهب في الفترة المقبلة، يضم كل من، هيثم عرابي وشريف سالم وطارق حمودة.

من ناحية أخرى، بدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.