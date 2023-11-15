الامارات | منتخب الناشئين يتعادل مع العراق في مباراة ودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 سنة سلبياً مع نظيره المنتخب العراقي في المباراة الودية الثانية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب ذياب عوانة في ختام معسكره الداخلي بدبي. وكان أبيض الناشئين قد حقق الفوز في المباراة الودية الأولى بهدف دون مقابل، سجله اللاعب هزاع فيصل علي.