5 مباريات تشعل حماس الجماهير خلال فترة التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد فترة التوقف الدولي التي بدأت من يوم الإثنين الماضي وتستمر حتي فجر الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم.

حيث تقام مباريات هامة في تصفيات كأس العالم 2026 على مستوى قارات آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية وكذلك أمريكا الشمالية.

بينما تقام في أوروبا، ختام مرحلة المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" التي ستقام في ألمانيا.

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

1- البداية من أمريكا الجنوبية، حيث ستشهد مباراتين قويتين خلال فترة التوقف الدولي، الأولى بين الأرجنتين، حاملة لقب كأس العالم وأوروغواي ضمن التصفيات المونديالية، وذلك فجر الأربعاء المقبل.

2- بعد ذلك، ستكون الأنظار متجهة ناحية السوبر كلاسيكو، حيث تستضيف البرازيل نظيرتها الأرجنتين، وذلك فجر الأربعاء 22 نوفمبر.

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

3- وضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ستكون هناك العديد من المباريات.

لكن أبرز هذه المباريات، ستكون مواجهة الإمارات ضد البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات، وذلك يوم الثلاثاء 21 نوفمبر.

تصفيات يورو 2024

4- وبالانتقال إلى القارة العجوز، ستكون هناك قمة حاسمة تجمع بين أوكرانيا وإيطاليا، مساء الإثنين المقبل.

مباريات ودية:

5- وفيما يخص المباريات الودية، فإن المباراة الأبرز ستجمع بين ألمانيا، التي تستعد لاستضافة يورو 2024 وتركيا، وذلك مساء السبت المقبل.