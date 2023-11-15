هالاند أفضل هداف لعام 2023 وهاري كين يطارده

ياسر رشاد - القاهرة - يعتلي النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة هدافى العالم 2023، وذلك قبل شهر ونصف من نهاية العام الحالي، برصيد 48 هدفًا.

ووضعت أرقام المهاجم النرويجي هالاند، علي صدارة قائمة هدافي العالم خلال 2023، حيث تمكن من تسجيل 48 هدفًا حتى الآن مع السيتي في جميع المسابقات لهذا العام، بعد تسجيله ثنائية في شباك تشيلسي، خلال اللقاء الذى حسمه التعادل الإيجابي، بأربعة أهداف من كل جانب.

هاري كين يلاحق هالاند بشراسة:

يأتي في وصافة أفضل الهدافين، مهاجم فريق بايرن ميونخ المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل حتى الآن 47 هدفًا، بعد تسجيله ثنائية أيضًا في مرمى فريق هايدنهايم.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في ظل التألق الواضح لـ هاري كين، وتسجيله لكم كبير من الأهداف في الفترة الأخيرة.

ويأتي من بعيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 45 هدفًا، بعد تسجيله هدفًا في شباك الوحدة، بالدوري السعودي.

ثم يأتي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في المركز الرابع، برصيد 43 هدفًا، بعد ثلاثية في شباك ستاد ريمس بالدوري الفرنسي.

وتتوقف الدوريات في العالم خلال الوقت الحالي، بسبب انشغال المنتخبات بخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في مختلف القارات الأخرى.