نجم إنتر ميلان يثير قلق سباليتي في معسكر إيطاليا

تعرض لوتشانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لصدمة قوية خلال التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لخوض مواجهتي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراتيه الأخيرتين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في 17 و20 الشهر الحالي.

وبحسب موقع »كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، تعرض أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان للإصابة خلال المران الجماعي بسبب مشكلة في ربلة الساق اليمنى وسيخضع لاختبارات طبية صباح الغد لخميس لمعرفة ما إذا كان سيبقى مع المنتخب في المعسكر أو سيعود إلى إنتر ميلان.

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وتعد هذه ضربة أخرى للآزوري بعد خسارة مانويل لوكاتيلي بسبب كسر في أحد الأضلاع، مع انسحاب أليكس ميريت ورافائيل تولوي ودافيدي كالابريا.

واختبر المدرب لوتشيانو سباليتي خطة 4-3-3 في التدريبات اليوم، حيث يشكل باستوني وفرانشيسكو أتشيربي وماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو الدفاع.

إذا لم ينجح باستوني في التعافي سريعاً، فسيتعين على سباليتي الاعتماد على أليساندرو بونجيورنو أو فيديريكو جاتي، حيث لم يكن جيورجيو سكالفيني لاعب أتالانتا متاحًا بالفعل بسبب مشكلة في الظهر.

أما باقي التشكيلة التي تم اختبارها فقد كان جورجينيو مع نيكولو باريلا وجياكومو بونافينتورا، مع جياكومو راسبادوري ودومينيكو بيراردي وفيديريكو كييزا في المقدمة.

كما خاض الثنائي براين كريستانتي ومويس كين تدريبات بشكل منفصل اليوم الأربعاء، ومن المحتمل أيضًا أن يغيبا عن مباراة مقدونيا الشمالية، لكن أندريا كامبياسو تعافى بشكل كامل من إصابة الكاحل التي كان يعاني منها.