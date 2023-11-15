الزمالك يحدد أول العائدين من الإعارة

قررت إدارة نادي الزمالك استعادة اللاعب أسامة فيصل، المعار إلى نادي البنك الأهلي، بهدف تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد قرر إعارة أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي قبل بداية العام الماضي لمدة موسمين، وبناءً على التألق اللافت للنجم مع البنك الأهلي والمنتخب الأولمبي، قررت إدارة الزمالك والمسئولون عن الفريق الأول استعادته.

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ترى إدارة الزمالك أن أسامة فيصل قد أظهر نضوجًا كبيرًا خلال فترة إعارته، مما يجعله جاهزًا للاستفادة من الفرصة مع الفريق بعد انتهاء إعارته للبنك الأهلي.

وفي سياق آخر، خاض الزمالك تجربة ودية أمام توت عنخ آمون على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي في إطار كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتغلب الزمالك على توت عنخ آمون بنتيجة 2-0 وديًا استعدادًا لمباراته الإفريقية المقبلة.