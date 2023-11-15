مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

أقيمت مساء اليوم قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد رجال، التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024.

وتعد بطولة كأس الأمم الأفريقية ضمن البطولات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وأسفرت القعرة عن وقوع منتخب مصر في المجوعة الثانية رفقة منتخبات، الكونغو برازافيل، الكاميرون، غينيا.

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وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: (رواندا – زامبيا – الكونغو الديمقراطية – كاب فيردي).

الثانية: (الكونغو برازافيل – الكاميرون – غينيا – مصر).

الثالثة: (ليبيا – الجابون – الجزائر – المغرب).

الرابعة: (كينيا – نيجيريا – أنجولا – تونس).

ومن المقرر أن يتأهل متصدر ووصيف المجموعات الـ 4 إلى الدور ربع النهائي مباشرة، ومن هذا الدور تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويصعد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة من العام نفسه.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من بطولة أمم أفريقيا للرجال.