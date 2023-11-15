الزمالك يحسم الجدل حول هوية المدير الفني الجديد

حسم أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الجدل حول هوية المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد قام بإقالة المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وتم تكليف معتمد جمال بتدريب الفريق الأبيض بشكل مؤقت.

وأوضح سالم في تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، أن معتمد جمال مستمر في منصبه في تدريب فريق الزمالك حتى يجد جديد، ولكن في الوقت الحالي لا نية لتغييره.

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وتابع: “كل ما يتم تداوله عن المدرب الأجنبي غير صحيح، الزمالك لا يبحث عن مدير فني حاليًا، ومجلس الإدارة لديه العديد من الملفات أخرى يعمل عليها في الوقت الحالي غير المدير الفني”.

وذكر أن الزمالك يعمل على حل أزمات النادي المالية في الوقت الحالي، ويتوقع أن يتم إغلاق كل الملفات القديمة بعد 6 أو 7 أشهر.