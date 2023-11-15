بنزيما ضد محمد شريف.. مواجهات نارية لـ اتحاد جدة بعد فترة التوقف الدولي

ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السعودي بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، مواجهات نارية، في بطولتي دوري روشن، ودوري أبطال آسيا، عقب انهاء فترة التوقف الدولي.

وكان فريق الاتحاد السعودي قد أعلن رحيل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني قبل انطلاق فترة التوقف الحالية، فيما لم يستقر حتى الآن على مدربه الجديد.

مباريات اتحاد جدة بعد فترة التوقف الدولي

الاتحاد ضد الاتفاق

سيلاقي فريق الاتحاد بقيادة الفرنسي كريم بنزيما نظيره الاتفاق يوم 24 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره الاتفاق في تمام السادسة بتوقيت السعودية، والخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام.

الاتحاد ضد أجمك إف سي

سيلاقي فريق الاتحاد السعودي نظيره أجمك إف سي يوم الاثنين الموافق 27 نوفمبر الجاري، ضم منافسات مجموعات دوري أبطال آسيا.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره أجمك إف سي في تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت القاهرة.

الاتحاد ضد الخليج

سيلاقي فريق الاتحاد بقيادة الفرنسي كريم بنزيما نظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف يوم 30 نوفمبر الجاري.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره الخليج في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت القاهرة مساءً.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 24 نقطة من خوض 13 مباراة، بينما يتواجد الخليج في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.