إيقاف مدرب الاهلي وغرامة.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة القمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، عقوباته بعد الأزمة التي شهدتها مباراة الاهلي والزمالك في قمة دور ربع النهائي من دوري المرتبط.

وشهدت مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط أزمة بعد طرد أوجستي المدير الفني للمارد الأحمر بالإضافة إلى اعتراضات الجهاز الفني على تواجد الجماهير، لتتوقف المباراة لمدة نصف ساعة حتى اخلاء المدرجات.

وجاءت قرارات اتحاد السلة على النحو التالي:

-تغريم أوجوستي بوش مدرب الأهلي 40 ألف جنيه وإيقافه مباراتين.

– تغريم أحمد عزب لاعب الزمالك 10 آلاف جنيه، وإيقافه مباراة.

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– تغريم الزمالك 30 ألف جنيه، بسبب دخول الجماهير والشغب.

– تغريم الاهلي 20 ألف جنيه، لما صدر من أولياء الأمور ولاعبي الفريق المرتبط والأول.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الاهلي على الزمالك بنتيجة 81-66، ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الفريقين مرة اخرى يوم الجمعة المقبل الموافق 17 نوفمبر.