رئيس إنبي يرد.. هل سيترك نجوم الفريق للأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، موقفه من انتقال محمد حمدي وأحمد نادر حواش للأهلي أو الزمالك، وأوضح حقيقة وصول عروض للثنائي.

وقال أيمن الشريعي: "لم يصل لنادي إنبي أي عروض للثنائي محمد حمدي وأحمد نادر حواش حتى الآن".

وعن السماح للثنائي بالانتقال إلى الأهلي والزمالك، أضاف: "لن أترك لاعبي إنبي الشباب للأهلي أو الزمالك، ولن يرحلوا عن النادي إلا للاحتراف الخارجي فقط".

وتابع: "لن نحدد سعر محمد حمدي وأحمد نادر، لكن يوجد شروط أهم من ذلك أبرزها نسب المشاركة في المباريات، من أجل ضمان حصول اللاعب على فرصته الكاملة".

وعن كيفية خفض معدل أعمار نادي إنبي، اختتم الشريعي: "خططنا ونفذنا عملية إحلال وتجديد للنادي في الفترة الآخيرة من أجل خفض معدل أعمار الفريق إلى 24.6 سنة، وتم الاستغناء عن بعض اللاعبين كبار السن في فترة كابتن حلمي طولان، واستبدالهم بلاعبين من قطاع الناشئين، حتى في تعاقداتنا الخارجية كنا نركز على عامل السن، لأننا نريد فريق يشارك لمدة 3 او 4 سنوات على أعلى مستوى".