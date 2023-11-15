شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجرب خطة أبو سليم فى ودية الهلال الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال على تجربة خطة مباراة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبى في ودية الهلال الليبى، المقرر لها الأحد 19 نوفمبر.

وينوى جمال الدفع بأغلب عناصر التي سيخوض بها مباراة أبو سليم لإجراء بروفة أخيرة قبل مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وفضل معتمد جمال خوض مباراة ودية أمام الهلال الليبى لتشابه طريقة لعبه مع أبو سليم، لتكون بمثابة البروفة الأخيرة، التي يسعى من خلالها لاستكشاف الفريق المنافس.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الزمالك فى مباراته الودية الأولى التى أقيمت اليوم الأربعاء على فريق توت عنخ آمون أحد فرق دورى القسم الثالث بثنائية نظيفة، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام الهلال الليبي يوم الأحد المقبل الموافق 19 نوفمبر الجاري.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراتين من أجل تجهيز اللاعبين لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية، والاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.