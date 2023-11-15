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سموحة يهزم الهلال الليبي بخماسية وديا استعدادا لمواجهة الأهلى بدورى Nile.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره الهلال الليبي وديا بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتأتى رغبة المدير الفنى فى خوض وديات، من أجل رؤية بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في اللقاءات الماضية أو تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد احتياجاته خلال المباريات المقبلة.

وخسر فريق سموحة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة الماضية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة الماضى، على استاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile". وتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 8 محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.

مباراة سموحة الودية (1)

حا رس مرمى سموحة يؤدى تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الهلال الليبى

 

مباراة سموحة الودية (2)
مباراة سموحة الودية 

 

مباراة سموحة الودية (3)

مصطفى البدرى صانع ألعاب سموحة يقود إحدى الهجمات

 

مباراة سموحة الودية (4)

حسن نصر مدرب حراس سموحة والهانى سليمان حارس مرمى الفريق

 

مباراة سموحة الودية (5)

الجهاز الفنى لسموحة يتابع المباراة باهتمام 

 

مباراة سموحة الودية (6)

جانب من مباراة سموحه والهلال الليبى 

 

مباراة سموحة الودية (7)

حسام حسن 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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