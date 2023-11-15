شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يهزم الهلال الليبي بخماسية وديا استعدادا لمواجهة الأهلى بدورى Nile.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سموحة الفوز على نظيره الهلال الليبي وديا بنتيجة 5 / 1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل بمقر النادى، استعدادا لمواجهة الأهلى ببطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وتأتى رغبة المدير الفنى فى خوض وديات، من أجل رؤية بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في اللقاءات الماضية أو تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد احتياجاته خلال المباريات المقبلة.

وخسر فريق سموحة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة الماضية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة الماضى، على استاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile". وتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 8 محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.

حا رس مرمى سموحة يؤدى تدريبات الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه أمام الهلال الليبى



مباراة سموحة الودية

مصطفى البدرى صانع ألعاب سموحة يقود إحدى الهجمات

حسن نصر مدرب حراس سموحة والهانى سليمان حارس مرمى الفريق

الجهاز الفنى لسموحة يتابع المباراة باهتمام

جانب من مباراة سموحه والهلال الليبى

حسام حسن