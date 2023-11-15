شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى استاد السلام بسبب إصلاحات "القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الأهلي لخوض مبارياته على استاد السلام، بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إصلاح أرضية استاد القاهرة، بسبب أعمال الصيانة التي ستتم في أرضية الملعب، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستضيف استاد السلام من مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 25 نوفمبر الجاري، في ظل غلق استاد القاهرة.

ويلعب الأهلي على استاد القاهرة منذ الموسم الماضي، ولكن وجود صيانة في أرضية ملعب استاد القاهرة، دفعه لاختيار استاد السلام لاستضافة مبارياته بشكل مؤقت لحين انتهاء استاد القاهرة من أعمال الصيانة.

بعيدا عما سبق، ارتبط اسم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق بالعودة إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، من أجل حل أزمة المهاجم الصريح في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، وإيقاف محمود كهربا عن المشاركة في مباريات الدوري.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في بداية الموسم الجاري بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الموسم الماضي.

وأوضح مصدر أن الأهلي لا يفكر في استعادة محمد شريف في يناير المقبل، وأن اسم اللاعب غير مطروح في العودة إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، وقد يتم النظر في عودة اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي أو عقب نهاية عقده مع النادي السعودي وفقا لاحتياجات الأهلي الفنية.

وشدد المصدر على أن محمد شريف من اللاعبين المميزين، وقادر على تقديم الإضافة لهجوم الأهلي، ولكن لا يوجد تفكير في عودة اللاعب في يناير، وهناك تفكير في بدائل أخرى لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب محلي مرشح لتدعيم هجوم المارد الأحمر.