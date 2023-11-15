شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: جماهير كرة اليد لا تقبل إلا المركز الأول فى كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أن جماهير كرة اليد لا تقبل من المنتخب الأول لكرة اليد إلا المستوى الأعلى والمركز الأول فى البطولات.

وقال وزير الرياضة خلال قرعة أمم أفريقيا لليد إن الجماهير المصرية تقبل الأداء القوى فى كل الألعاب عدا كرة اليد، فهى لعبة الجماهير تطمح دائما فيها للمزيد وتحقيق البطولات بعدما تخطت للعالمية.

ويشارك فى سحب القرعة كل من ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى، حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبًا، هي منتخبات: مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

يتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.