شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلى والزمالك بدروى المرتبط أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك فى إياب ربع نهائي دورى المرتبط رجال أمس، التى أقيمت على صالة نادى الزمالك. وجاءت القرارات كالتالى وفقا لتقرير حكم ومراقب المباراة:



قرارات لجنة المسابقات بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط رجال

وكانت مباراة الأهلى والزمالك شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء.

وحسم فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مباراته أمام الزمالك 81 – 66 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الزمالك، فى إطار ربع نهائي دورى السلة المرتبط.

وصعد الأهلى لربع النهائي بعد التغلب على القناة فى دور الـ 16 بينما صعد الزمالك بالفوز على الطيران.

وتوج الأهلى ببطولة السوبر المصرى منذ أيام بعد الفوز على الزمالك فى اللقاء الذي جمع الفريقين بمدينة المنامة فى البحرين بعدما أبرم الاتحاد المصرى لكرة السلة بروتوكول تعاون مع نظيره البحرينى لتبادل الخبرات والمعسكرات.