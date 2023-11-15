شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن تميمة أمم أفريقيا خلال مراسم القرعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة اليد عن تميمة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل خلال مواسم قرعة المنافسات.

وجاءت التميمة على هيئة فرعون يحمل كرة اليد، ومن المنتظر أن تقام المنافسات فى استاد القاهرة، حيث إنها مؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك فى سحب القرعة كل من ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى، حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبًا، هي منتخبات: مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.