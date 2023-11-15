شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اليد يدعم الرئيس السيسى فى قرارت الحفاظ على أمن مصر خلال قرعة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد على إرسال تأييد باسم أعضاء مجلس الاتحاد بالكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، جاء ذلك خلال قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويشارك فى سحب القرعة كل من ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى، حيث تلقى الاتحاد المصرى لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقى يخطره بعدد المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

ويشارك فى كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال فى مصر 16 منتخبًا، هى منتخبات: مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردى – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دورى من دور واحد، يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائى تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها باريس فى العام نفسه.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ،ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.