شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لليد بجانب الكونغو برازفيل والكاميرون وغينيا بكأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، منتخب مصر فى المجموعة الثانية. واختار الجهاز الفنى المجموعة الثانية بصفة مصر الدولة المنظمة للبطولة.

وجاءت المجموعات كالتالى:

المجموعة الأولى

رواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكاب فيردى.

المجموعة الثانية

مصر والكونغو برازفيل والكاميرون وغينيا.

المجموعة الثالثة

ليبيا والجابون والجزائر والمغرب.

المجموعة الرابعة

كينيا ونيجيريا وأنجولا وتونس.

وشارك فى سحب القرعة كل من ياسر لبيب نجم الأهلى السابق وأحمد الأحمر نجم الزمالك الحالى، حيث تلقى الاتحاد المصري لكرة اليد خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره بعدد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية للرجال، المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

ويشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في مصر 16 منتخبًا، هي منتخبات: مصر – تونس – المغرب – الجزائر – أنجولا – كاب فيردي – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – الكونغو برازافيل – الجابون – غينيا – ليبيا – نيجيريا – رواندا – زامبيا – كينيا.

ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على 4 مجموعات تضم كلاً مجموعة 4 منتخبات، تُلعب مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حى المباراة النهائية.

ويتأهل المنتخب الفائز بكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال مصر 2024 مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في العام نفسه.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.