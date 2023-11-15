شكرا لقرائتكم خبر عن سوار الغينى يخاطب الزمالك لنقل مباراته بالكونفدرالية إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو نادى سوار الغينى مع نظرائهم في الزمالك لنقل مباراتهم أمام الفريق الأبيض في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية إلى القاهرة.

ويرحب مسئولو النادى الغينى بخوض مباراتهم أمام الزمالك بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية بالقاهرة، وهو ما دفعهم لمخاطبة القلعة البيضاء فى الساعات الماضية.

فى سياق متصل، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق أمام سوار الغيني فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي فى كوت ديفوار.

ويعاون أبونجيل توم في إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستواني من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع. واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب على إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولي كوكو ديجاوب مراقباً للحكام .

وكان الاتحاد الأفريقى قد اختار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر باستاد برج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.