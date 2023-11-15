شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحديد على معلول شروطه لتجديد عقده مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تحديد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر شروطه من أجل تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، في ظل وجود رغبة داخل قلعة الجزيرة في تجديد عقد اللاعب التونسي.

أكد مصدر أنه لم يحدث أن حدد معلول شروطه لتجديد عقده مع الأهلي، كما أن الأهلي لم يفاتح اللاعب في تجديد عقده مع القلعة الحمراء، ويترقب الوقت المناسب من أجل تجديد عقد اللاعب مع ناديه عقب الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

شدد المصدر أنه لا يوجد حديث في الوقت الحالي بشأن مفاوضات تجديد عقد معلول، أو وجود تفكير في رحيل اللاعب، وأن الموضوع لم يتم فتحه حاليا بسبب انشغال الفريق الأحمر بالمشاركة في أكثر من بطولة.

بعيدا عما سبق، ارتبط اسم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق بالعودة إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل، من أجل حل أزمة المهاجم الصريح في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الثنائي أنتوني موديست وصلاح محسن، وإيقاف محمود كهربا عن المشاركة في مباريات الدوري.

ورحل محمد شريف عن الأهلي في بداية الموسم الجاري بعد تلقيه عرضا من الخليج السعودي، ولرغبته في المشاركة الأساسية والحفاظ على مكانه في منتخب مصر، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية مع الأهلي في الموسم الماضي.

وأوضح مصدر أن الأهلي لا يفكر في استعادة محمد شريف في يناير المقبل، وأن اسم اللاعب غير مطروح في العودة إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي، وقد يتم النظر في عودة اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي أو عقب نهاية عقده مع النادي السعودي وفقا لاحتياجات الأهلي الفنية.

شدد المصدر على أن محمد شريف من اللاعبين المميزين، وقادر على تقديم الإضافة لهجوم الأهلي، ولكن لا يوجد تفكير في عودة اللاعب في يناير، وهناك تفكير في بدائل أخرى لتدعيم هجوم الأهلي في يناير المقبل، لاسيما مع وجود أكثر من لاعب محلي مرشح لتدعيم هجوم المارد الأحمر.