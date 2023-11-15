قائمة إيسترن كومباني لمواجهة ألو إيچبت بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - اختار خالد إينو المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الأربعاء، إستعدادا لمواجهة ألو إيچبت المقرر لها غدا الخميس في الثانية والنصف عصرا بستاد إيسترن كومباني الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :

سعيد فتحي

أحمد بوسكا

الدفاع:

علي العربي - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - محمد علاء - إيهاب يوسف - عبد الفتاح أحمد- عبد العظيم شريف.

خط الوسط:

أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد طارق - أحمد الأعصر - أسامة إبراهيم (كاچو) - زياد بشندي - أحمد عيد (شيكا) - محمود مرسي - هشام أحمد.

الهجوم:

إسماعيل أشرف - محمد حسن - عبدالخالق عبد الرحمن - محمد عادل القرش.