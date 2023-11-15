مجموعة جيدة لمنتخب مصر.. نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تم الكشف مساء اليوم الأربعاء عن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد، والمقرر لها في مصر خلال الفترة من يوم 19 وحتى يوم 29 من شهر يناير المقبل 2024.

وجاءت القرعة متوازنه لمنتخب مصر حامل لقب النسخة الماضية في مجموعة تضم كل من منتخبات الكاميرون والكونجو برازفيل وغينيا.

نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة اليد رجال

يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

المجموعة الأولى: رواندا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: منتخب مصر - الكونغو برازافيل - الكاميرون- غينيا.

المجموعة الثالثة: ليبيا - الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا - نيجيريا - أنجولا - تونس

يتأهل صاحب اللقب مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في عام 2024 المقبل.

يذكر أن منتخب مصر لكرة اليد هو حامل لقب آخر نسختين من مسابقة كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.