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إصابة باستوني تربك حسابات مدرب منتخب إيطاليا

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ياسر رشاد - القاهرة - تعرض المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب فريق إنتر ميلان للإصابة وذلك قبل مواجهتي منتخب بلاده أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم أن اللاعب قد تعرض للإصابة خلال التدريب الجماعي للمنتخب بعد شعوره بالأم في ربلة الساق اليمنى وسيتم إجراء الفحص الطبي غدًا .

وكان المدرب لوتشانو سباليتى المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد تعرض لصدمة قوية لأنها تعد ضربة أخرى للآزوري بعد خسارة مانويل لوكاتيلي بسبب كسر في أحد الأضلاع. 

موعد مباراتي إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا

وسيخوض المنتخب الإيطالي مواجهتين أمام مقدونيا الشمالية في بعد غد على ملعب الأوليمبى بإيطاليا في 9.45 م  و الأخرى أمام أوكرانيا في العشرين من هذا الشهر أيضًا على ملعب باى ارينا الأوكراني فى 9.45 م.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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