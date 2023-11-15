خبر سار لجماهير الزمالك بشأن مباراة سوار الغيني بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تلقى نادي الزمالك خطابا من نادي سوار الغيني، بشأن مواجهته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بدور المجموعات.

ويتواجد نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية لبطولة الكونفدرالية التي تضم بجانبه سوار الغيني وأبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

وعلم موقع الخليج 365، أن نادي سوار الغيني أرسل خطابا إلى نادي الزمالك وطالبه بخوض مواجهتي الذهاب والعودة بالقاهرة ولكن بشرط تحمل تكاليف السفر والإقامة من جانب الأبيض.

وأوضح المصدر أن الزمالك رد على هذا الخطاب بالموافقة، في ظل عدم حصول الفريق الغيني على الموافقة لخوض المباريات على ملعبه لعدم توافر الشروط الأمنية.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأولى نظيره أبو سليم الليبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 26 نوفمبر الحالي، ويواجه سوار الغيني في الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر المقبل.