إيقاف وغرامات.. عقوبات اتحاد السلة بشأن الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط.

وفاز فريق السلة بالنادي الأهلي على الزمالك، مساء أمس، بنتيجة 18-66 في اللقاء الذي أقيم على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر نادي الزمالك.

وجاءت عقوبات الاتحاد كالآتي، إيقاف أحمد عزب لاعب الزمالك وتغريمه 10 آلاف جنيه، إيقاف أوجوستي بوش مدرب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيه، تغريم الأهلي 20 ألف جنيه بسبب لاعبي الفريق المرتبط وأولياء الأمور، تغريم الزمالك 30 ألف جنيه بسبب شغب ودخول الجماهير.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم الجمعة المقبل على صالة حسن مصطفى.

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