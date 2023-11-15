تقارير برتغالية.. كولر يتساوى مع جوارديولا ويحقق رقم قياسي عالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، عن تحقيق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رقماً مميزا خلال هذا العام ٢٠٢٣.

وعرضت "ريكورد"، تقريرا لنتائج افضل مدربين هذا العام، حيث تصدر القائمة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

حقق كاسترو، إنجازًا رائعا خلال فتره التدريبية مع العالمي فريق بوتوفاجو البرازيلي سابقاً، وأصبح المدرب الأكثر تحقيقًا للانتصارات على مستوى العالم.

ودرب كاسترو فريق بوتافوجو البرازيلي 38 مباراة، حقق فيهم 25 انتصارا، كما حقق الفوز في 21 مباراة من ضمن 26 مباراة رفقة النصر السعودي.

وجاء كولر في المركز الثاني كأكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات خلال عام 2023، بالتساوي مع الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحقق مارسيل كولر 40 انتصارا رفقة الأهلي خلال عام 2023، في البطولات المحلية والافريقية.

وتولى كولر في التتويج بلقب الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى كأس مصر، وكأس السوبر المصري مرتين وكأس السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي هذا العام في بطولة كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثانية على التوالي بعد نجاح الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

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