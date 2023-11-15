القناة الناقلة وأرقام تاريخية.. كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وجيبوتي

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي غدا الخميس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.. نستعرض لكم في هذا التقرير عددا من الموضوعات المتعلقة بالمباراة، سواء القناة الناقلة أو تصريحات نجوم المنتخب وأرقام تاريخية، يمكنكم مطالعتها من خلال هذه الروابط:

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

يلاقي منتخب مصر نظيره جيبوتي غدا الخميس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد النني: مواجهة جيبوتي رسالة للخصوم.. وهذا طلبنا

تحدث محمد النني لاعب المنتخب الوطني، ونجم فريق الأرسنال الإنجليزي عن مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيتوريا: أعرف شيكابالا من سبورتنج لشبونة

تحدث روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن دور محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المنتخب وعدم انضمام شيكابالا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيتوريا يكشف سبب عدم ضم السعيد للمنتخب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن سبب عدم ضم عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، لقائمة الفراعنة... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فيتوريا يناشد الجماهير: مصر أمة كبيرة وجاء الوقت المناسب للاهتمام بنا.. وحزين لهذا السبب

تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على مواجهة جيبوتي المقرر لها غدا في أولى مباريات دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

فلسطين والجوهري.. ماذا قدم منتخب مصر في أول وثاني مشاركة بتصفيات كأس العالم؟

يبدأ منتخب مصر رحلة البحث عن بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، مساء غدا الخميس، بمواجهة جيبوتي في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا قدم محترفو منتخب مصر قبل التوقف الدولي ومواجهة جيبوتي؟

أكتملت صفوف المنتخب الوطني المصري اليوم الثلاثاء مع انضمام الثلاثي المحترف: نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد وجناح آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا