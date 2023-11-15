صالة الزمالك .. أزمات وشغب ومحاولة اعتداء

محمد اسماعيل - القاهرة - لم تكن واقعة مباراة الزمالك والأهلي في إطار ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة التي أقيمت مساء أمس على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر الفريق الأبيض في ميت عقبة أولى الوقائع في هذه الصالة.

وفاز الفريق الأول للرجال بالنادي الأهلي لكرة السلة على الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري المرتبط بنتيجة 81-66.

وشهدت مباراة الزمالك والأهلي أمس، دخول أكثر من العدد المسموح به من قبل اتحاد السلة في المباراة، حيث قرر اتحاد السلة إقامة المباراة بدون جمهور مع السماح بحضور 25 فرد من كل نادي بما فيهم أعضاء مجلس إدارة وبكشوف.

وشهدت المباراة اعتراض من أوجوستي بوش مدرب سلة الأهلي على طاقم التحكيم بداعي عدم احتساب نقطتين لصالح كيجو، ثم قرر الحكم احتساب خطأ فني ثاني ضده ليقوم بطرده، وبعدها حدث غضب من أوجوستي واعتراض قوي على طاقم التحكيم ومراقب المباراة، قبل نهاية الفترة الثانية من المباراة.

وأثناء خروج أوجوستي من أرض الملعب، قام مجموعة من جماهير الزمالك المتواجدة خلف دكة الزمالك، بالهتاف ضد مدرب الأهلي، ثم حاول بعض منهم التعدى عليه وهو ما أظهرته القنوات الناقلة للمباراة.

مما استدعى ترك لاعبي الأهلي لدكة البدلاء والتأهب للدفاع عن المدرب، قبل أن يتدخل أمن الصالة وبعض من العقلاء من جانب الزمالك ليقوموا بابعاد الذين حاولوا التعدي على مدرب الأهلي.

وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة، ليطلب فريق الأهلي من مراقب اتحاد السلة والحكام تطبيق قرار الاتحاد بعدم وجود جماهير خاصة أن المباراة تقام بدون جمهور، ليتم إخراج الجماهير التي تواجدت خلف دكة البدلاء.

وبالرغم من خروج المجموعة المتواجدة خلف دكة بدلاء الزمالك، كانت توجد مجموعة أخرى في الجانب الأخر من المدرجات وتحديدا في المدرجات بجوار مقصورة مجلس ادارة الزمالك بالإضافة لوجود بعض الأفراد على أرض الملعب أثناء المباراة.

تعليق لجنة المسابقات باتحاد السلة:

وعلق محمد فتحي رئيس لجنة المسابقات باتحاد السلة في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورتس الفضائية، عما حدث في مباراة الزمالك والأهلي أمس، حيث صرح قائلا: "كان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي والزمالك بدون جمهور لعدم وجود موافقة أمنية حيث أن ملعب الزمالك ليس مجهزا لاستقبال مشجعين، لكن عدد من مشجعي الزمالك اقتحم الملعب وهذا مخالف للوائح".

وأشار إلى أن الحكم قام بإخراج الجماهير من الصالة، قبل أن تعود بعد ذلك.

كما اكد فتحي رئيس لجنة المسابقات باتحاد السلة على إقامة مباراة الزمالك والأهلي مساء أمس بدون جماهير. وأن ما حدث كان مخالف للوائح.

وهذه الواقعة ليست الأولى داخل صالة الزمالك، حيث حدثت قبل ذلك عدم قيام ادارة الزمالك بتنفيذ قرارات اتحاد السلة بعدم وجود جماهير كما هو مصرح من قبل الاتحاد، وحدث ذلك في مباراة سموحة ومباراة سابقة للأهلي أيضا في دوري السوبر للسلة.

مباراة سموحة:

ففي موسم 2020-2021، حدثت أزمة مشابهة، حيث كان حسين لبيب الرئيس الحالي للنادي الأبيض، هو رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك أنذاك، وكانت مباريات السلة تقام بدون جمهور، لكن في هذه المباراة التي أقيمت على صالة عبد الرحمن فوزي شهدت حضور جماهير، وفاز بها الفريق الأبيض أنذاك بنتيجة 85-83 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

وخلال أحداث هذه المباراة كانت هناك محاولات من جانب جماهير الزمالك للتعدي لفظيا على لاعبي ودكة بدلاء سموحة، وتوقفت هذه المباراة لمدة 25 دقيقة.

كما حاول أحد الجماهير التعدي على أحد لاعبي سموحة في هذه المباراة.

وبناء على هذه الأحداث، أصدر اتحاد السلة العديد من القرارات من بينها توقيع غرامة مالية على الزمالك قدرها 30 ألف جنيه بسبب دخول الجماهير، والتعدي باللفظ على فريق سموحة.

كما تم توجيه إنذار إلى نادي الزمالك بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار هذا الأمر مرة أخرى.

الغاء مباراة الزمالك والأهلي بسبب تواجد الجماهير

في نفس موسم 2020-2021، وتحديدا في مارس 2021، تم الغاء مباراة الزمالك والأهلي ضمن منافسات دوري السوبر للسلة، بسبب تواجد جماهير النادي الأبيض، مع وجود عدد من نجوم فريق كرة القدم بالفريق الأبيض أنذاك، وأصر مسئولي الأهلي على تطبيق قرار اتحاد السلة والذي ينص على إقامة المباراة بدون جمهور، وقرر المراقب إلغاء المباراة في ظل توافد الجماهير البيضاء إلى الصالة وعدم خروجهم من الملعب.

حيث كان من المقرر إقامة المباراة في السادسة مساء انذاك، قبل أن يتم إلغاءها بعد ذلك في الساعة الـ7.45م.

وكانت هذه المباراة تأتي بعد واقعة مباراة سموحة والعقوبات التي أقرها اتحاد السلة على نادي الزمالك بعد هذه المباراة.

وبناء على هذه الأحداث، أصدر اتحاد السلة قراره باعتماد فوز الأهلي وهزيمة الزمالك مع توقيع غرامة مالية على الفريق الأبيض قدرها 30 ألف جنيه، مع نقل مباراة للزمالك خارج ملعبه.