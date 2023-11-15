نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا لليد.. مصر تقع في مجموعة متوازنة نسبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أقيمت اليوم مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 19 حتى 29 يناير 2024.

ويشارك في البطولة 16 منتخبًا مقسمين في 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة

وتقام مباريات الدور الأول من المجموعات من دور واحد، ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.، ثم تقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

الفائز بالبطولة يشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس عام 2024 القادم.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر لليد وحامل اللقب في المجموعة الثانية الفراعنة والتي تضم منتخبات الكاميرون والكونجو برازفيل وغينيا.

نتائج قرعة دور المجموعات من بطولة إفريقيا لكرة اليد:

المجموعة الأولى: رواندا - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو برازافيل - الكاميرون- غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا - الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا - نيجيريا - أنجولا - تونس

إقرأ أيضًا..

"سبب تدمير الكرة المصرية".. ميدو يوجه رسالة نارية لهؤلاء

الزمالك يواجه توت عنخ أمون اليوم وديا

"أهلي أم زمالك".. نجم انبي يحسم قراره النهائي