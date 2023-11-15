"أحد أفضل الفرق في العالم".. مدرب جيبوتي يتحدث عن مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد عبد الرحمن عقيل، المدير الفني لمنتخب جيبوتي على قوة المنتخب المصري، مشيرا إلى أنه يعلم أنه يواجه أفضل منتخب أفريقي.

قال عقيل خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "أود أن أشكر مصر على الاستقبال الحار، فضلنا أن تكون فترة الإعداد هنا للإستفادة من المنشآت".

أضاف: "بالنسبة لفريق أرتا سولار حضرنا ومعنا 50% فقط منه، نلعب باسم جيبوتي وليس فريقا، لأنك عندما تلعب لفريق يكون فيه أجانب".

تابع: "منتخب مصر قوي لكننا لدينا تطلعات ولاعبين لديهم خبرة لعبوا لفرق مصرية".

اختتم عقيل: "متأكدون أننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق في العالم والأفضل في أفريقيا ويقدم أداء رائع، لكننا هنا للتطوير والاستفادة".

يواجه منتخب مصر نظيره الجيبوتي، في السادسة مساء غدا الخميس، ضمن منافسات أولى جولات تصفيات كأس العالم 2026.

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