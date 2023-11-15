شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات معتمد جمال للاعبي الزمالك بعد ودية توت عنخ أمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض اليوم أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن الزمالك نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

واستقر الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال على تجربة خطة مباراة الكونفدرالية أمام فريق أبو سليم الليبى في ودية الهلال الليبى، المقرر لها الأحد 19 نوفمبر.